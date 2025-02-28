SEYHAN SOYLU BOMBASI: İKİ SUNUCUYU YATAKTA KİM BASTI?

TIKLA SEYRET:

https://www.instagram.com/stories/seyhansoylu.com.tr/3577502317977092056/

SEYHAN SOYLU’NUN BOMBASINI HERKES BİRBİRİNE SORUYOR? KİM BU ÜNLÜ SUNUCULAR VE ONLARI YATAKTA KİM BASTI? BU SUNUCULAR HAKKINDA NE KARAR VERİLDİ?

❌ VAY ANAM VAY…

DÜNYA ‘da BEYAZ CAM’da Neler oluyor?

#youtube ‘de sosyal medyaya sükse atarlar, millete ahlak dersi verirler.

Kendileri her haltı yerler.

Bunlar utanmaz, bilinmezsin önce oğlanını konuştu, şimdide kızlarını herkes konuşacak.

Dünya bu skandalla sallanacak.

Olay yeri Haytt otel, girdisi, çıktısı, what up yazışmaları HERŞEY ortada.

Olay Layd Diana kazası gibi bu sefer duvara toslamışlar.

Onları ne #elonmask #trump bile kurtaramaz.

Artık ahlak dersini haber olarak #cnninternational ‘de sunarlar.🤣

Belkide Türkiye’yeye transfer olurlar #flashtv de #bircanbali ‘den rica ederler bize Türkiye’de artık iş yok aşko bari burada çıkalım diyebilirler.

Gerçi flash tv #coin ‘cilerin tesi oluyor.

HAZNEDAR perde arkasıymış.

Vitrinde başkaları varmış.

Herneyse bizim ülkemizi boş verelim de yurtdışındaki bu önemli haberi izleyicimize patlatalim🤣🤣🤣🤣🤣

Anladınız canım kim olduklarını…

Sizce kim bu uluslar arası bichlers……🤣🤣🤣