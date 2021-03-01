50 Kişiyle Cinsel İlişkiye Girdim

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Seks partisine gidip yanlışlıkla 50 erkek ile birlikte olan modelin enteresan hikayesi.

Sizleri yaptığı cinsel ilişki itirafı ile herkesi şaşırtan 24 yaşındaki OnlyFans modeli Kazumi Squirts ile tanıştıralım.

Kazumi ilk randevusuna çıktığı zaman bir seks partisine gittiğini ve yanlışlıkla 50 erkek ile birlikte olduğunu iddia etti.

Genç model bu konu ile ilgili bir rahatsızlık hissetmediğini, hatta cinsel dürtülerin her zaman takip edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kazumi seks partisine yanlışlıkla katıldığını dile getirirken, orada 50 erkek ile birlikte olduğunu Instagram hesabındaki 103 bin takipçisine söyledi.

Son olarak yakın tarihte bir ayrılık yaşadığını ve ilgi odağı olmayı çok sevdiğini dile getirdi…