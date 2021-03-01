Şeyma Subaşı, Meedo’yu Terk Etti!

Şeyma Subaşı, Meedo’yu Terk Etti!

Olaylı ayrılıkları sonrası ilişkilerine ikinci şansı veren Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın aşkı yine bitti.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Miami’de yaşama kararı almıştı

Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan 31 yaşındaki fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip, Türkiye’ye dönmüştü.

MİAMİ’DEKİ EVİ DEKORE ETMİŞTİ

Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı uzun sürmemişti. Subaşı, bir aylık ayrılığın ardından yeniden Mısırlı sevgilisinin yanına Miami’ye dönmüştü.

Adeta her adımı olay olan Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirmiş, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaşmıştı. Ancak aşkta ikinci şans da mutlu bitmedi.

MEEDO’YU TERK ETTİ!

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; ünlü çiftin arasına bir kez daha kara kedi girdi! Subaşı, Mısırlı sevgilisini terk ederek kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.

“RUHUNUZ GERÇEKTEN ÖZGÜR MÜ?”

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Subaşı, geçtiğimiz günlerde havuz kenarında siyah bikinisiyle, üstsüz pozuna, “Ruhunuzun özgür olduğundan gerçekten emin misiniz?” notunu düşmüştü.

Subaşı, “Gerçekten emin misin? Annene ya da kocana sormadan bir yere gitmek istemiyorsun. Bu özgür olmakla ilgili değil, bağımsız olmakla ve herkesin zaten bağımsız doğmasıyla ilgili. İzin istemek, onlara saygınızı göstermekle ilgilidir” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya fenomeni bir diğer paylaşımına ise “Duygularınızı bilinçli olarak kontrol edin. Yanlış ya doğru yaptığınızı düşünmeyin. Çünkü yaptığınız şey size doğru gelebilir ama başkalarına yanlış gelebilir” mesajını yazmıştı.

“DÜĞÜNÜ ÖNCE IBIZA’DA DÜŞÜNÜYORUZ”

Şeyma Subaşı, YouTube sayfasından geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Fenomen, düğünle ilgili şu ifadelere yer vermişti:

“Düğünü önce Ibiza’da yapmayı düşünüyoruz. Ancak çok fazla acele etmemek için iptal etme kararı aldık. Mohammed Elsaloussi bana, “Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak’ diyor, o yüzden heyecanlıyım.”