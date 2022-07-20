KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM’ye çevrildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS 2022/1 tercih başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 7 Temmuz’da sona erdi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puan şartının arandığı tercihlerin sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM. gov.tr ekranı üzerinden ilan edildi.