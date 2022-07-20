KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama
KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS-2022/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 20 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Adaylar işlemlerini 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirmişlerdi. Peki, KPSS 2022/1 tercih sonuçları nereden sorgulanır?
KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM’ye çevrildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS 2022/1 tercih başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 7 Temmuz’da sona erdi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puan şartının arandığı tercihlerin sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM. gov.tr ekranı üzerinden ilan edildi.
KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.