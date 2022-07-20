Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları sorgulama
2 views
20 Temmuz 2022 - 11:09

KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS-2022/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 20 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Adaylar işlemlerini 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirmişlerdi. Peki, KPSS 2022/1 tercih sonuçları nereden sorgulanır?

1/3KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM’ye çevrildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS 2022/1 tercih başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 7 Temmuz’da sona erdi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puan şartının arandığı tercihlerin sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM. gov.tr ekranı üzerinden ilan edildi.

2/3KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

3/3KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettikEvlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik
KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?
44 milyar dolarlık Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu44 milyar dolarlık Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2022?İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
FETÖ hükümlüsü eski polisler, ormanda böyle yakalandıFETÖ hükümlüsü eski polisler, ormanda böyle yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırayı aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS tercih sonuçları sorgulama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 FED faiz kararı toplantısında son durum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !