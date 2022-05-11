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Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!

Üç Kuruş’un Bahar’ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
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11 Mayıs 2022 - 14:56

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Küvete sere serpe uzanıp poz veren Cavadzade’nin karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 1

Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle akıllara kazınan Nesrin Cavadzade, şimdilerde Show TV’de yayınlanan Üç Kuruş dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 2

Başrolünü Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ile paylaştığı dizide Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 3

Zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cavadzade, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 4

KÜVETTEN PAYLAŞTI

Instagram’da 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, küvetin içine girip poz verdi.

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 5

Güzelliğiyle büyüleyen Cavadzade’nin peş peşe paylaştığı fotoğrafları, görenlerin aklını başından aldı.

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 6

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan ile ilişkisine doludizgin devam eden Cavadzade’nin küvet pozları, Twitter’da da gündem oldu.

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 7

Güzel oyuncunun kareleri beğeni yağmuruna tutulurken binlerce alev ve ateş emojisi atıldı

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 8

İşte o paylaşım..

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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 9
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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 10
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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 11
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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 12
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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 13
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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade küvette sere serpe poz verdi! Sosyal medya yıkıldı! - Sayfa 14
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