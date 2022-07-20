KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?

KPSS sınav giriş belgeleri adayların gündeminde yer alıyor. 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz’da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos’ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos’ta yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. İşte, bu kapsamda en güncel bilgiler…