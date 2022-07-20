KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2022 KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor
Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans’ın (2022-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumları için artık sayılı günler var. Geçtiğimiz 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde başvurularını tamamlayan memur adayları şimdi ise KPSS oturumlarına giriş yapacakları okulları öğrenmek istiyor. Peki, KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?
1/3
KPSS sınav giriş belgeleri adayların gündeminde yer alıyor. 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz’da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos’ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos’ta yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. İşte, bu kapsamda en güncel bilgiler…
2/3
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM’nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
3/3
KPSS OTURUM TARİHLERİ
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.