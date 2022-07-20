Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?

KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?
3 views
20 Temmuz 2022 - 11:04

KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2022 KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans’ın (2022-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumları için artık sayılı günler var. Geçtiğimiz 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde başvurularını tamamlayan memur adayları şimdi ise KPSS oturumlarına giriş yapacakları okulları öğrenmek istiyor. Peki, KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?

1/3KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak 2022 KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor

 

KPSS sınav giriş belgeleri adayların gündeminde yer alıyor. 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz’da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos’ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos’ta yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. İşte, bu kapsamda en güncel bilgiler…

 

 

2/3KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM’nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

3/3KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS OTURUM TARİHLERİ

 

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettikEvlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik
KPSS tercih sonuçları sorgulamaKPSS tercih sonuçları sorgulama
44 milyar dolarlık Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu44 milyar dolarlık Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2022?İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2022?
FETÖ hükümlüsü eski polisler, ormanda böyle yakalandıFETÖ hükümlüsü eski polisler, ormanda böyle yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever bikinili pozuyla nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Tokuş’tan sınırları zorlayan paylaşım: Yogada yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evlendiğini böyle duyurdu: Biz o işi hallettik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırayı aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS tercih sonuçları sorgulama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 FED faiz kararı toplantısında son durum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DSİ personel alımı başvuru şartları açıklandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitTemmuz 17, 2022-5:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !