Petek Dinçöz’den Sert Mesaj: “Canlı Yayın Açarsam Kimse Sokağa Çıkamaz”

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Petek Dinçöz, sessizliğini bozdu. Şarkıcı, verdiği yeni röportajda sektöre güçlü bir dönüş sinyali verirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Ben Canlı Yayın Açarsam Kimse Sokağa Çıkamaz”

Dinçöz, yıllar süren suskunluğunun ardından medya sektörüne yönelik çarpıcı sözler sarf etti:

“Ben canlı yayın açarsam sektörde kimse sokağa çıkamaz. Ekmekle oynamak çok büyük günah. Bugüne kadar sustum ama bu haksızlıklar içimde bir canavar yarattı.”

“Tek Kişilik Ordudayım”

Kariyerinde dans ve sahne performansıyla fark yarattığını söyleyen Petek Dinçöz, “Benden sonra dans etmeye başladılar. Yapamaz dedikleri her şeyi yaptım” sözleriyle özgüvenini ortaya koydu.

Ekranlara Dönüş Hazırlığı

13 yılın ardından yeniden sahnelere döndüğünü açıklayan Dinçöz, geçmişte kariyerinin önüne set çekildiğini fakat artık bu engellerin ortadan kalktığını ifade etti. “O set artık kalktı. Kıbrıs’ta sahnelere döndüm ve ekranı çok özledim” diyerek ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti.

Annelikle Değişen Perspektif

Annelik süreciyle birlikte hayata bakışının da değiştiğini dile getiren sanatçı, sektöre daha bilinçli bir şekilde dönmeyi planladığını vurguladı.

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