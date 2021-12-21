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Dolar ve Euro’su olanlara kötü haber

Dolar ve Euro’su olanlara kötü haber
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21 Aralık 2021 - 9:11

Dolar ve Euro’su olanlara kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döviz planını açıklamasının ardından gün içinde yüzde 10 değer kaybeden Türk Lirası, akşam saatlerinde toparlandı. Dolar / TL 18.40’dan 13 liranın altına geriledi. Böylece Türk Lirası akşam saatlerinde yüzde 30’dan fazla değer kazanmış oldu.

Dolar ve Euro’su olanlara kötü haber

Türk Lirası günlerdir değer kaybediyor, iktidarın faiz politikası piyasaları derinden sarsıyor. Yine böyle bir günde gözler kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.

Yükselen döviz kuruna karşı dikkat çeken bir plan açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

*Tasarruflarını değerlendirirken, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.

*Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir.

*İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse, bu getiriyi elde edecek.

*Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.

*Ayrıca, Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız.

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*Dolayısıyla, bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından gün içinde yabancı para birimleri karşısında %10’dan fazla değer kaybeden Türk Lirası dikkat çeken bir performans gösterdi.

18.40 ile rekor seviyeyi gören dolar kuru 13 TL’nin altına geriledi. 20 lirayı aşan Euro ise 15 liranın altına indi. Böylece Türk Lirası akşam saatlerinde yüzde 30’dan fazla değer kazanmış oldu.

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