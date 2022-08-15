YKS ek tercih üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2022 belli oldu mu?

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklandı. Bu yerleştirmede bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapacaklar. Bu işlemlerde de boş kontenjanlar ve taban puanlar göz önünde bulundurulacak. Üniversite kayıtları ise ağustos ayı içerisinde alınacak. Peki, Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?