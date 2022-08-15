YKS ek tercih üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2022 belli oldu mu?

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklandı. Bu yerleştirmede bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler ek tercih yapacaklar. Bu işlemlerde de boş kontenjanlar ve taban puanlar göz önünde bulundurulacak. Üniversite kayıtları ise ağustos ayı içerisinde alınacak. Peki, Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?
Üniversite taban puanları, YKS ek tercih işlemlerini yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Ek tercihler ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacak olan üniversite taban puanlarına göre yapılacak. Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. YKS boş kontenjanları hakkında yapılan açıklamada doluluk oranının yüzde 98,09 olduğu açıklandı.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları yayımlanacak olan ek tercih kılavuzunun ardından netlik kazanacak. YKS 2022 tercih kılavuzu ile birinci yerleştirme taban puanları belli olmuştu. Aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS tercih sonuçları ilan edildikten sonra üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt sürecinin ardından da boş kalan kontenjanlar duyurulacak ve ek yerleştirme süreci de başlayacak. Bununla ilgili olarak ÖSYM boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacakve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünü taşıyacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.