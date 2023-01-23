Altın fiyatları Fed’e odaklandı

Altın fiyatları hızlı yükselişin ardından durağanlaşmaya başladı. Küresel enflasyon sorununun çözülmeye başladığına dair gelen sinyallerle birlikte yükseliş gösteren altın Fed’in faiz kararı öncesinde durgun seyrediyor.

1 Şubat 2023 tarihinde Fed’in açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla altının yön bulması bekleniyor.

FED’DEN NE BEKLENİYOR?

ABD’de düşüş patikasına giren enflasyon nedeniyle Fed’in faiz artırım hızında düşüş yapması bekleniyor. Fed’den 50 baz puanlık artış gelmesi beklenirken 2 aydır düşen enflasyon nedeniyle bu beklenti 25 baz puana geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın da güvercin mesajlar vermesi bekleniyor ve bununla birlikte altının pozitif yön izlemesi beklentisi yükseliyor.

ONS ALTIN 1935 DOLARDAN DÖNDÜ

Ons Altın fiyatları 1935 dolar seviyesinden geri döndü ve şu sıralar 1920 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN BİR MİKTAR GÜÇ KAYBETTİ

Gram Altın tarafında hızlı yükseliş yerini son iki işlem gününde yataya yakın düşüşe bıraktı. Gram altın güne 1164 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1161 lira, en yüksek de 1171 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1161 liradan alıcı buluyor.

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