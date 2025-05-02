KKTC’NİN ADI DEĞİŞİYOR MU? ERSİN TATAR’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Mayıs 2025’te Teknofest etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, KKTC’nin isminin “Kıbrıs Türk Devleti” olarak değiştirilmesi fikrine yeşil ışık yaktı. “Keşke olabilse” diyerek başlayan Tatar’ın açıklamaları, Kıbrıs siyasetinde yeni bir tartışmayı başlatabilecek nitelikte.

ERSİN TATAR: “KKTC’NİN İSMİ KEŞKE DEĞİŞSE”

Etkinlik sırasında bir gazetecinin “KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine nasıl bakıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

“Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse… Benim tek söyleyeceğim artık KKTC’nin mutlak surette bu iki devlet arasında kendi kimliğine sahip çıkmasıdır. Federasyon defteri kapanmıştır. Kuzey’in hükmü düşmüştür.”

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun süredir savunduğu iki devletli çözüm modelini yineledi. “Federasyon defteri kapanmıştır” açıklamasıyla birlikte, Kıbrıs’ta birleşik bir yapıdan yana olan tüm diplomatik girişimlerin artık geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Tatar, KKTC’nin geleceğini bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti olarak tanımlama gerektiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE İLE BİRLİK MESAJI

Teknofest’te yaptığı genel konuşmada da Türkiye’nin desteğine vurgu yapan Tatar, “KKTC, Türkiye ile birliğini sürdürerek gelişmeye devam edecektir” dedi. Bu açıklama, KKTC’nin uluslararası tanınırlık hedefiyle ilgili olarak atılacak yeni adımlara da işaret etti.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE Mİ?

Cumhurbaşkanı’nın “Keşke olabilse” sözleri, KKTC’nin isminin resmi olarak değiştirilmesine yönelik bir hazırlık olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi. Henüz resmi bir yasa teklifi ya da anayasal süreç başlatılmamış olsa da, bu açıklama kamuoyunda geniş yankı buldu.