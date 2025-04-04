ŞAMPİYON SPORCU EV SAHİBİNİ MAHKEMEYE VERDİ: TACİZ, TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Türkiye Bisiklet Şampiyonluğu unvanına sahip, aynı zamanda motivasyon koçu ve uzman spor eğitmeni olarak tanınan Ayşegül Demirsoy, ev sahibiyle yaşadığı gerilim nedeniyle yargıya başvurdu. İstanbul Ataşehir’de kiracı olarak oturan Demirsoy, kendisini taciz, tehdit ve hakaretle rahatsız ettiği iddiasıyla ev sahibi Bülent A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

TACİZ VE TAKİP İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

İddiaya göre, Demirsoy’un ev sahibi Bülent A., uzun süredir telefonla ve mesajlarla eski Türkiye Şampiyonu sporcuyu rahatsız ediyordu. Sporcu, telefon numarasını engelledikten sonra bu kez fiziksel takip ve sözlü hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Güvenliğinden endişe eden Demirsoy, konuyu yargıya taşıdı.

Demirsoy’un avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede “Müvekkilin yaşamına, vücut bütünlüğüne ve mal varlığına yönelik ciddi bir tehdit söz konusudur. Can güvenliğinin sağlanması adına uzaklaştırma talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI

Soruşturmayı başlatan savcılığın ardından, Aile Mahkemesi de Bülent A. hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Bu karar doğrultusunda, ev sahibi Bülent A.’nın Ayşegül Demirsoy’un konutuna yaklaşması yasaklandı.

EV SAHİBİNDEN İTİRAZ: “EVİME GİREMİYORUM”

Karara itiraz eden ev sahibi Bülent A. ise iddiaları reddetti. İtiraz dilekçesinde, “Ayşegül Demirsoy kiraladığı evi iş yeri gibi kullanıyor. Bu nedenle apartman sakinlerinden şikayet aldım ve kendisini uyardım. Ancak asılsız ithamlarla karşılaştım. Hakkımda verilen karar, kanunun amacı dışında kullanılmaktadır. Bu karar yüzünden aile konutuma giremiyorum” sözlerine yer verdi.

İKİ TARAFTAN DA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Her iki tarafın da farklı iddialarla savcılığa başvurmasıyla birlikte olay yargıya taşındı. Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı şampiyon sporcunun yaşadığı bu gerilimli süreç sosyal medyada da gündem oldu.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/