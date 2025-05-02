KKTC’DE ORTALIĞI KARIŞTIRACAK SUİKAST İDDİASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye kamuoyunda yasa dışı bahis ve rüşvet iddialarıyla anılan Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu öne sürülen Cemil Önal, Hollanda’da suikasta uğradı mı? Hollanda basınında çıkan haberler, Kıbrıs merkezli yasa dışı ilişkiler ağıyla ilgili yeni ve karanlık bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.

HOLLANDA’DA OTELDE SİLAHLI SALDIRI: KİMLİK AÇIKLANMADI

Hollanda’nın Den Haag (Lahey) kentinde, göçmenlerin yoğun yaşadığı bir bölgede bulunan bir otelin terasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili açıklama yapan yerel makamlar, ölen kişinin kimliğini açıklamazken, söz konusu kişinin Cemil Önal olabileceği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

CEMİL ÖNAL’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Önal, kısa bir süre önce Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’a verdiği röportajda, yasa dışı bahis ve rüşvet ilişkilerine dair çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Önal, “Adana’da yasa dışı bahis soruşturmalarının seyri rüşvetle değişti. AKP’ye yakın bazı isimler korundu, örgüt liderleri serbest bırakıldı. Savcılarla yemekler yendi, gözaltı kararları sistemden silindi, verilen paralar kayıt altındaydı” ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARLA DOLU KARANLIK AĞ: YASA DIŞI BAHİS, RÜŞVET VE SİYASİ BAĞLANTILAR

Cemil Önal’ın adı, Halil Falyalı ile birlikte yürütülen yasa dışı bahis operasyonlarında sıkça geçmişti. KKTC’deki bazı gazetecilere göre Önal, Falyalı’nın finansal kayıtlarını tutan ve kara para aklama sürecinde kilit rol oynayan isimlerden biriydi.

OLAY KIBRIS’TA VE TÜRKİYE’DE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Olası suikast haberi, KKTC’de hem siyasi hem de medya dünyasında şok etkisi yarattı. Cemil Önal’ın ölümünün doğrulanması durumunda, Falyalı dosyasının yeniden açılması ve derin bağlantıların sorgulanması bekleniyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.