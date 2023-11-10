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Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si cesur pozlarıyla mest etti!

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si cesur pozlarıyla mest etti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Kasım 2023 - 13:40
Ekranların reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncu Gizem Yanık’ın sosyal medyadaki pozları dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 1

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisine yeni sezonda yeni oyuncular dahil oldu. Bu oyunculardan biri de Gizem Yanık.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 2

Kızılcık Şerbeti dizisinde tesettürlü bir karaktere hayat veren Gizem Yanık’ın pozları izleyicileri şaşırttı. Yanık’ın güzelliği, beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 3

Ertuğrul Bey’in kızı MihriNursema’nın eski eşi İbrahim ile sözlü olunca seyirci ilerleyen bölümlerde neler olacağını merak ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 4

Mihri karakterine hayat veren oyuncu Gizem Yanık, dizide muhafazakar bir karakteri canlandırırken, gerçek hayattaki pozlarıyla dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 5

İşte o pozlardan bazıları…

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 6

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 7

Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 8

Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 9

Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 10
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 11
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 12
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 13
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 14
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 15
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 16
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 17
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 18
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 20
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 21
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 23
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 24
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 25
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 26
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 27
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 28
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 29
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 30
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 31
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 32Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 34
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 35
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 36
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 37
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 38
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 39
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 41
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si cesur pozlarıyla mest etti! - Sayfa 42
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