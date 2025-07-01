Aysu Baçeoğlu Küllerinden Yeniden Doğdu: ’10 Numara’ ile Sahnelere Geri Döndü

Bir döneme damgasını vuran ünlü manken ve sahne sanatçısı Aysu Baçeoğlu, yıllar süren sessizliğin ardından müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. “Küllerimden yeniden doğdum” diyerek sahneye geri dönen Baçeoğlu, 11 yıl önce çıkardığı ‘10 Numara’ şarkısının 2025 versiyonuyla sosyal medyada adeta fırtına estiriyor.

TikTok ve Instagram’da Patladı: ‘Hayatımın Mucizesi’

2014 yılında DJ Okan Doğan tarafından yapılan remiksiyle ilk çıkışını yapan “10 Numara”, yıllar sonra TikTok ve Instagram’da binlerce içerikte kullanılarak yeniden popülerliğe ulaştı. Şarkının viral hale gelmesiyle birlikte besteci Murat Yaprak, parçaya yeni bir düzenleme kazandırdı. Bu yeni versiyonda Baçeoğlu’na Kübalı sanatçı Dlacruz eşlik etti. Klip ise 16 Mayıs 2025’te Decibel Music etiketiyle netd müzik YouTube kanalında 4K çözünürlükte yayınlandı.

‘10 Numara (2025)’ Teklisi: Klip ve Ekip Künyesi

Söz – Müzik: Murat Yaprak

Düzenleme: Murat Yaprak

Klip Yönetmeni: Buse Tırman

Görüntü Yönetmeni & Color Edit: SWEH

Saç & Makyaj: Kamran Jabbarov

Styling: Denizcan Kutlu, Oktay Seven

Işık Şefi: Cem Karademir

Basın & Radyo PR: Gizem Altınkaya

Klipte Baçeoğlu’nun yıllara meydan okuyan enerjisi, ışığı ve sahne hakimiyeti izleyenleri büyülerken, parçanın estetik kurgusu ve güçlü altyapısı dikkat çekiyor.

Şarkı Sözleriyle Net Mesaj: “Bak Kapıda Yazıyor 10 Numara”

“Aşkın adı keder, rezil de eder, vezir de eder…”

“Eğri otur düşün taşın öyle gel, sonra otur benle kumara…” Bu sözlerle aşkın karmaşasını dile getiren Aysu Baçeoğlu, dinleyiciye hem uyarı hem meydan okuma sunuyor. Şarkı, dans ritimleri ve kadın gücünü yansıtan sözleriyle özellikle genç kitle arasında fenomen haline geldi. Şarkı sözleri — “10 Numara (2025)” Ne aşkın umurumda hadi bas git

Yok olurunda durma git

Şu saatten sonra hiç durma

Zor durumunda Aşkın adı keder

Rezil de eder

Vezir de eder

Bedelini bir gün öder

Sevmedi mi terk eder Eğri otur düşün taşın öyle gel

Sonra otur benle kumara

İçeri girerken dikkat et

Bak kapıda yazıyor on numara O-f o-o on numara

O-f o-o muck

Algoritmanın Altın Dokunuşu

“10 Numara”, algoritmanın gücüyle adeta küllerinden doğdu. TikTok’ta binlerce içerikte kullanılmasının ardından Instagram Reels ve YouTube Shorts’ta da hızla yayıldı. DJ Okan Doğan’ın eski remiksi bu dalgayı başlatırken, yeni versiyon müzik platformlarında hızla yükselişe geçti.

Sosyal medyanın dönüştürücü gücünü samimi şekilde kabul eden Aysu Baçeoğlu, “Sahnem, auram, enerjim 10 numara” diyerek müziğe olan bağlılığını ve sahneye duyduğu özlemi bir kez daha ifade etti.

Baçeoğlu: “Şimdi En İyi Versiyonumdayım”

Zekeriyaköy’de doğayla iç içe geçirdiği yıllar boyunca içsel bir dönüşüm yaşayan Aysu Baçeoğlu, bu süreçte kendisiyle yüzleştiğini ve daha güçlü bir benlik geliştirdiğini söylüyor. “20 yıl önceki Aysu’yu da seviyorum ama şimdi her halimle 10 numarayım” sözleriyle kendi iç yolculuğunun altını çiziyor.

Yeni şarkılar ve kliplerin de yolda olduğunu belirten Baçeoğlu, yurt dışında festivallere katılmaya hazırlandığını ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla zaman ayıracağını açıkladı.

Sözün özü Aysu Baçeoğlu’nun bu çıkışı ve başarısı birilerini fena rahatsız etmiş. Kimler acaba?