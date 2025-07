Aysu Baçeoğlu Küllerinden Yeniden Doğdu: ’10 Numara’ ile Sahnelere Geri Döndü

“Aşkın adı keder, rezil de eder, vezir de eder…”

“Eğri otur düşün taşın öyle gel, sonra otur benle kumara…”

Bu sözlerle aşkın karmaşasını dile getiren Aysu Baçeoğlu, dinleyiciye hem uyarı hem meydan okuma sunuyor. Şarkı, dans ritimleri ve kadın gücünü yansıtan sözleriyle özellikle genç kitle arasında fenomen haline geldi.

Ne aşkın umurumda hadi bas git

Yok olurunda durma git

Şu saatten sonra hiç durma

Zor durumunda

Aşkın adı keder

Rezil de eder

Vezir de eder

Bedelini bir gün öder

Sevmedi mi terk eder

Eğri otur düşün taşın öyle gel

Sonra otur benle kumara

İçeri girerken dikkat et

Bak kapıda yazıyor on numara

O-f o-o on numara

O-f o-o muck