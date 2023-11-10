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MasterChef’te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı?

MasterChef’te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Kasım 2023 - 13:32
MasterChef All Star yarışmasında takımlar belli oldu ve bu akşam dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdiler. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için ter dökerken, kaybeden takım ise eleme adayı çıkardı.

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 1

9 Kasım akşamı MasterChef All Star’da takımların dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Peki, MasterChef All Star eleme aday kim oldu? 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Ve belli oldu.

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 2

MASTERCHEF’TE 3. DÜELLOYU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım kaptanları Hasan ile Alican’ın kader oyunu! Oyunu kazanan kaptan, arsa ödülünü almış oluyor. Takımlar haftanın son düellosuna çıkıyor. Şefler yarışmacılardan en iyi güveç yemeğini yapmalarını istedi.

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 3

Eşleşmeler şu şekilde oldu:

Cemre – Dilara
Barbaros – Tahsin
Esra – Ayaz
Sergen – Kıvanç
Batuhan – Tanya
Alican – Hasan
Tolga – Eren

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 4

Mücadele sonunda değerlendirmeyle açık ara kazanan mavi takım oldu. Böylece arsa ödülü de Hasan’a gitti.

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 5

Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takım haşlama yöntemi ile yaratıcı tabaklar çıkardı.

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 6

Esra ile Kıvanç’ın tabakları en doğru ve başarılı olarak değerlendirildi. Ancak haftanın son bireysel dokunulmazlığını Kıvanç kazandı.

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülünü kim kazandı? - Sayfa 7

POTAYA KİMLER GİTTİ?
Biresysel dokunulmazlığı alan Kıvanç eleme potasına Batuhan‘ı gönderdi.

Takım oylaması sonucu potaya giden diğer isim ise Tahsin oldu.

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