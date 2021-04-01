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Özgür Olmayı Seviyorum !

Özgür Olmayı Seviyorum !
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22 Ekim 2021 - 10:29
İngiltere’ye taşınan ve hayatına orada devam eden Serel Yereli ailesini görmek için Türkiye’ye geldi. Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Bodrum Masalı’ dizisiyle tanınan Serel Yereli oyunculuğu bıraktıktan sonra müzik kariyerine odaklanmıştı.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 2

Ankara Antlaşması’yla İngiltere’ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye’ye geldi.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 3

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu o ülkede özgür olduğunu söyledi.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 4

Yereli sorular üzerine “Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum” dedi.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 5

Serel Yereli açıklamasında oyunculuğa başlama sebebinin babasının ölümü sonrası yurt dışına gitmek için para kazanmak olduğunu da ifade etti.

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 6
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 7
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 8

 

Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 11
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 12
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 13
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 14
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 15
Serel Yereli'den cesur poz açıklaması! 'Biz parkta güneş açınca...' - Sayfa 16
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