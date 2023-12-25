‘Kızıl Goncalar’ çekimlerine Aile Bakanlığı’ndan engel: Çekim izni iptal edildi, set durdu

‘Kızıl Goncalar’ dizisinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri iptal edildi.
Yayımlandığı günden beri iktidara yakın medya ve cemaatler tarafından hedef gösterilen ‘Kızıl Goncalar’ dizisine yönelik engellemelere bu sabah bir yenisi daha eklendi.
Dizide doktor Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği mekandaki çekim izinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi.
Dizinin seti ikinci kez durdu. Çekimler için yeni mekan arayışı başladı.
Gold Film imzalı dizinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, yeniden dekore edilen iki mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı halde iptal edilmişti.
Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrol oynadığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Fox Tv’de yayınlanacak.