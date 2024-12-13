BEŞAR ESAD’IN RUSYA’YA KAÇIŞI: ULUSLARARASI KRİZİN ARKA PLANI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, 13 yıl süren iç savaşın ardından ülkesini terk etmesi ve Rusya’ya kaçışı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Esad’ın bu kaçışı, Rusya’nın Suriye iç savaşındaki rolünü ve bölgedeki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esad’ın Kaçışının Arka Planı

Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre, Beşar Esad, ülkesini terk etmeden önce, Rusya’nın desteğiyle güvenli bir çıkış planı yaptı. Moskova’daki Stratejik Analizler ve Teknolojiler Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov, Esad’ın ülkeyi terk etmesinin mantıklı bir karar olduğunu belirterek, “Eğer Esad ülkesinde kalmaya devam etseydi, akıbeti Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi veya Irak lideri Saddam Hüseyin gibi olabilirdi.” dedi.

Rusya’nın Esad’a Desteği

Rusya, Esad’a, savaşın sonlarına yaklaşırken ülkeyi terk etmesini önerdi. Rusya’nın bu önerisi, Suriye rejiminin çökmek üzere olduğunu kabul eden bir strateji olarak görüldü. Suriye’deki iç savaşın giderek Esad için bir kayıp durumu halini alması, Rusya’yı Esad’a, ailesiyle birlikte güvenli bir kaçış yolu sunmaya yöneltti. Kaçış operasyonu, Rus istihbaratının yardımıyla organize edildi ve Esad’ın uçağının takibini engellemek için transponder’ı kapatıldı.

Putin’in Tepkisi: İstihbaratın Zafiyeti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye’deki gelişmeleri doğru bir şekilde öngöremeyen Rus istihbaratına karşı tepkili olduğu ortaya çıktı. Kremlin’e yakın kaynaklar, Putin’in, Suriye’deki durumu çok geç fark eden istihbarat birimlerini sorguladığını ifade etti. Bu durum, Esad’ın kaçışının arkasındaki planın detaylarını açığa çıkarmış oldu.

Esad’ın Kaçışı: Suriye’nin Geleceği ve Bölgesel Denge

Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçışı, Suriye’deki Baas rejiminin sona erdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu gelişme, bölgedeki güç dengeleri ve uluslararası ilişkiler açısından kritik bir dönemeç olabilir. Esad’ın kaçışı, sadece Suriye halkı için değil, bölgeyi etkileyen güçler ve küresel aktörler için de önemli bir dönemeçtir.

Sonuç: Suriye’de Yeni Bir Dönem Başlıyor

Beşar Esad’ın ülkesini terk etmesi ve Rusya’ya kaçışı, Suriye’deki rejimin çöküşünü hızlandırırken, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Bu gelişme, bölgedeki diplomatik ilişkileri ve küresel istikrarı derinden etkilemeye aday görünüyor.

kaynak: https://www.ensonhaber.com