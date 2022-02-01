Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Simge Sağın’dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı

Simge Sağın’dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı
3 views
01 Nisan 2022 - 13:07

Simge Sağın’dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı

Ünlü şarkıcı Simge sahne kıyafetleri ve cesur Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Dekolteli kombinler tercih eden Simge’nin, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafeti olay oldu.

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 1

Yankı, Miş Miş gibi şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan şarkıcı Simge Sağın, konser turlarına kaldığı yerden devam ediyor.

165

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 2

Güzel isim, konserlerinde giydiği iddialı sahne kostümleriyle de sık sık gündeme geliyor.

265

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 3

Güzel şarkıcı son olarak Ankara’da sahne aldı.

365

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 4

40 yaşındaki şarkıcı, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

465

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 5

 Konserde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

565

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 6

Güzel şarkıcının sahne kıyafeti takipçilerini ikiye böldü.

665

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 7

Cesur tercihi ile dikkat çeken Simge’ye, “Harikasın”, “Sahnenin yıldızı”, “Nasıl güzelsin” tarzında yorumlar gelirken aynı zamanda, “Gülşen’e özendi”, “Ayıp diye bir şey var” gibi yorumlar da yapıldı.

765

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 8

İşte Simge Sağın’ın çok konuşulan sahne kıyafeti…

865

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 9
965

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 10
1065

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 11
1165

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 12
1265

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 13
1365

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 14
1465

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 15
1565

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 16

Güzel şarkıcı geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili kareleriyle de çok konuşulmuştu.

1665

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 17
1765

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 18
1865

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 19
1965

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 20
2065

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 21
2165

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 22
2265

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 23
2365

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 24
2465

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 25
2565

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 26
2665

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 27

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 40

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 43

Simge Sağın'dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı - Sayfa 58

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediUkrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dedi
İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren…İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren…
5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına AlındıEski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına Alındı
Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül’e boşanma davası açtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
5 İmam Daha Gençlik ve Spor Müdürü Olarak Atandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Gözaltına Alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! İşte o hastalıklar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın şeker açıklaması ‘sansürlendi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’den Yiğit Bulut’a yeni görev! Ataması bugün gerçekleşti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli dekoltesiyle yine çok iddialı! Arkasını dönünce…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın’dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
Zelenskiy’e suikast son anda önlendi! Suikastçının evinden çıkanlar şoke ettiMart 22, 2022-3:50 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !