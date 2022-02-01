Simge Sağın’dan çok konuşulacak kostüm! Kasığına kadar yırtmacıyla sınırları zorladı
Ünlü şarkıcı Simge sahne kıyafetleri ve cesur Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Dekolteli kombinler tercih eden Simge’nin, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafeti olay oldu.
Yankı, Miş Miş gibi şarkılarla iyi bir çıkış yakalayan şarkıcı Simge Sağın, konser turlarına kaldığı yerden devam ediyor.
Güzel isim, konserlerinde giydiği iddialı sahne kostümleriyle de sık sık gündeme geliyor.
Güzel şarkıcı son olarak Ankara’da sahne aldı.
40 yaşındaki şarkıcı, kasığına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
Konserde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Güzel şarkıcının sahne kıyafeti takipçilerini ikiye böldü.
Cesur tercihi ile dikkat çeken Simge’ye, “Harikasın”, “Sahnenin yıldızı”, “Nasıl güzelsin” tarzında yorumlar gelirken aynı zamanda, “Gülşen’e özendi”, “Ayıp diye bir şey var” gibi yorumlar da yapıldı.
İşte Simge Sağın’ın çok konuşulan sahne kıyafeti…
Güzel şarkıcı geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili kareleriyle de çok konuşulmuştu.