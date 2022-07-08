Ankara Valiliği’nden kuvvetli sağanak uyarısı: Saat verildi

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada da, “Ankara’da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılmamasını önemle rica ederiz.” denildi.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava durumu tahmin raporunu açıkladı. İşte Kurban Bayramı hava durumu raporu…

Arife günü (8 Temmuz 2022 Cuma): Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

1. Gün (9 Temmuz 2022 Cumartesi): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı’ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.