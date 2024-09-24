Kızıl Goncalar bomba gibi geliyor! ‘Tarikatlar kapatılsın!’ mesajı olay yarattı

Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar’ın yeni sezonu bomba gibi gündeme düştü. Yeni sezonda Levent karakterinin “Tarikatlar kapatılsın” mesajı fragmanda bomba etkisi yarattı.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı Kızıl Goncalar, seyirciyle buluşmak için gün sayarken yeni sezon fragmanı yayınlandı. Hikayesiyle, gündemden düşmeyen dizi, 30 eylül pazartesi akşamı ekranlarda yeni sezonun ilk bölümüyle Tv’lerde yer alacak.

Kızıl Goncalar’ın birinci fragmanında Meryem mürşidi öldürmek suçundan hapse girdiği ve Naim Efendi’nin Cüneyd’den boşanan Zeynep’e yine gelinlik giydirdiği görüldü. Vahit’in “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım” demesi de “Zeynep Cüneyt’in babasıyla mı evlenecek?” soruları soruldu. Bu şoke eden fragmanın ardından da dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

YAYINLANAN FRAGMAN OLAY OLDU

Dizinin yeni sezon fragmanında Vahit, Meryem’in “Mürşid Efendi’yi ben öldürdüm diyeceksin” sözleriyle tehdit etti. Vahit’in elinde olan dergah üyelerinin sanat merkezlerine saldırı düzenlendiği görüldü. Yüzleri maskeli birçok kişi heykellere saldırıyor.

Yeni sezonda iyice derinleşen tarikatları izleceğimiz dizinin yeni fragmanında Levent’in televizyona çıkıp “Tarikatlar kapatılmalıdır” sözleri ise izleyenleri şaşırttı. “Ortalık iyice karışacak” yorumları yapıldı.

Gelen yorumlardan bazıları…

Çook güzel görmek istediğim Kızıl Goncalar bu…

Çok sert, bayağı sert. Gümbür gümbür geliyor.

Çoğu kişi hoş geldin RTÜK cezası diyor ama yayın yasağı ihtimaline rağmen söylemk istediklerinden ödün vermemeleri abartılmalı kuzum goncalar el arttırarak geri önüyor.

Vahit açık açık darbe yapıyo, Cüneyd sahnesi gerçek mi yoksa rüyamı dizi bayağı karışıyor haftaya bomba gibi geliyoruz.