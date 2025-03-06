TUBA BÜYÜKÜSTÜN, PARİS MODA HAFTASI’NA DAMGA VURDU!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’nda sergilediği şıklığı ve zarafetiyle büyük ilgi topladı. Etkinliklere katıldığı gece, siyah takım elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla göz alıcı bir görünüm sergileyen Büyüküstün, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzelliğiyle Büyüledi

Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’nda katıldığı etkinlikteki şıklığıyla herkesin ilgisini üzerine çekti. Oyuncu, siyah bir takım elbise tercih ederek sade ve zarif bir stil sergiledi. Toplu saçları ve doğal makyajı, onun güzelliğini ve zarafetini daha da ön plana çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları, Büyüküstün’ün tarzına hayran kalırken, “Harika görünüyorsun” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Tuba Büyüküstün Kimdir?

Tuba Büyüküstün, 1982 yılında İstanbul’da doğmuş ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış ve ardından televizyon ve sinema projelerinde de büyük başarılara imza atmıştır. En bilinen projelerinden biri, “Asi” dizisindeki Asi karakteridir. Tuba Büyüküstün, bugüne kadar birçok ödül kazanmış ve adını geniş bir hayran kitlesine duyurmuştur.

Paris Moda Haftası’nda Başarıya Doymadı

Paris Moda Haftası, dünya çapındaki ünlü isimlerin katılımıyla her yıl heyecanla beklenen bir etkinlik haline geliyor. Tuba Büyüküstün, etkinlikteki şıklığıyla moda dünyasında da büyük bir iz bıraktı. Göz kamaştıran stili, onun sadece oyunculuk değil, aynı zamanda moda dünyasındaki yerini de pekiştirdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net