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İbrahim Tatlıses’e SGK’dan Şok!

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İbrahim Tatlıses’e SGK’dan Şok!
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03 Ağustos 2021 - 10:21
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses’i 2017’de malulen emekli olmuş ve 3119 lira maaş bağlanmıştı. SGK’nın, ünlü türkücünün İbo Şov’a başlamasıyla, “Yeniden çalışabiliyor” gerekçesiyle maaşını kestiği iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'e SGK’dan şok! Maaşı kesildi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 tarihinde İstanbul Maslak’ta,silahlı saldırıya uğrayarak ölümden dönmüş, Almanya, Türkiye ve ABD’de çok sayıda cerrahi operasyon geçirmişti.

Eski sağlığına kavuşamayan usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017’de ‘malulen emeklilik’ başvurusunda bulundu.

EMEKLİLİK HAKKI GERİ ALINDI

Sabah’tan Erdoğan Yapık’ın haberine göre, İzmir SGK’ya başvuru yapan Tatlıses malulen emekli edildi. Ancak geçtiğimiz aylarda flaş bir gelişme yaşandı. Mevzuatta ‘çalışma gücü kaybı’ olarak geçen “Malulen Emeklilik” çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındığı iddia edildi.

SGK, İbo Show’un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün ‘yeniden çalışmaya’ başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kestiği iddia ediliyor.

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