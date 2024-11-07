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Burak Özçivit’ten açıklama! Ünlü oyuncu milyonlarca dolar dolandırıldı iddiası

Burak Özçivit’ten açıklama! Ünlü oyuncu milyonlarca dolar dolandırıldı iddiası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 10:19
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in menajerlik ekibinde çalışan biri tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Özçivit, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

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