Burak Özçivit’ten açıklama! Ünlü oyuncu milyonlarca dolar dolandırıldı iddiası

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, tatil için Fransa‘nın Strasbourg şehrine gitti.
Tatilde olan Burak Özçivit’in menajerlik ekibinde uzun yıllardır çalışan birisi tarafından yaklaşık 10 milyon dolar dolandırıldığı ve reklamlarından, yurtdışında gittiği organizasyonlardan haksız kazanç elde eden çalışanının yaptıklarını öğrenir öğrenmez işine son verdiği iddia edildi.
Aylık kazancını açıklayan Nurseli İdiz ‘Diziye ihtiyaç duymuyorum‘ dedi. Aylık kazancını açıklayan Nurseli İdiz ‘Diziye ihtiyaç duymuyorum‘ dedi.
YALANLAMA GELDİ
Ünlü oyuncu dolandırıldığı iddiası ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dolandırıldığı iddiasını yalanlayan Özçivit, açıklamasında “Bugün iddia adı altına çıkan haberin gerçekliği yoktur. Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen!” ifadelerini kullandı.
Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazandığı konuşulan Burak Özçivit şimdilerde Kuruluş Osman adlı dizinin başrolünde yer alıyor. Özçivit’in kariyerinde Kara Sevda, Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alıyor.