Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahneleri gündem oldu! Çırılçıplak kaldı

Başrollerinde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı Aşk Taktikleri 2 filmi Netflix’te yayımlandı. Özdemir ile Özyıldız’ın sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu..
Netflix’in sevilen filmi ‘Aşk Taktikleri‘, ikinci filmiyle olay yarattı. Aşk Taktikleri 2 filminde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olurken, Demet Özdemir’in çıplak anlarını bir izleyen bir daha izledi.
Bir sahnede çırılçıplak kalan Demet Özdemir, izleyenleri hayrete düşürdü.
Şükrü Özyıldız’ın Demet Özdemir’in vücudunda öpmedik yer bırakmaması ise aralarında çekim olduğu yorumlarına sebep oldu.427
Demet Özdemir’in çırılçıplak kaldığı sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Demet Özdemir cesur paylaşımlarına devam ediyor. İşte onlardan bazıları…