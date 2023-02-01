Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahneleri gündem oldu! Çırılçıplak kaldı

Netflix’in sevilen filmi ‘Aşk Taktikleri‘, ikinci filmiyle olay yarattı. Aşk Taktikleri 2 filminde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olurken, Demet Özdemir’in çıplak anlarını bir izleyen bir daha izledi.