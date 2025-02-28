KİRA GELİRİ ELDE EDENLER DİKKAT!

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyan dönemi başlıyor! Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı kira gelirleri için beyanname verme sürecinin 1 Mart’ta başlayacağını ve 2 Nisan 2025’e kadar devam edeceğini duyurdu. Kira geliri elde eden vatandaşların belirlenen istisna tutarını aşmaları halinde beyannamelerini zamanında vermeleri gerekiyor.

Kimler Kira Geliri Beyanı Vermek Zorunda?

2024 yılı içinde kira geliri elde edenler için belirlenen istisna sınırları şu şekilde:

Konut kira geliri için istisna tutarı: 33.000 TL

İşyeri kira geliri için beyan sınırı: 230.000 TL

Bu tutarları aşan kira geliri sahipleri, gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda. Ancak, istisna sınırının altında kalan mülk sahipleri beyanname verme zorunluluğundan muaf tutulacak.

Beyanname Nasıl Verilir?

Gelir beyanında bulunmak isteyen mülk sahipleri için “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden kolay bir beyan süreci sunuluyor. Beyanname vermek için:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesi üzerinden (gib.gov.tr) giriş yapılabilir.

üzerinden giriş yapılabilir. Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden erişim sağlanarak beyanname doldurulabilir.

üzerinden erişim sağlanarak beyanname doldurulabilir. Vergi daireleri aracılığıyla şahsen beyanname sunulabilir.

Mükellefler, kira gelirlerini sisteme girerek hesaplanan vergi miktarlarını anında görüntüleyebilir.

Kira Vergisi Ne Zaman ve Nasıl Ödenecek?

Beyanname veren mülk sahipleri, 2024 yılı kira gelirleri için ödenecek gelir vergisini iki taksit halinde ödeyebilecek.

1. taksit: Nisan 2025

2. taksit: Temmuz 2025

Vergi ödemeleri şu kanallardan yapılabilecek:

Dijital Vergi Dairesi

Anlaşmalı bankalar (banka kartı/kredi kartı ile)

PTT şubeleri ve vergi dairesi vezneleri

Kiracıların Kira Bildirim Formu Doldurması Gerekli

Kiracılar da Dijital Vergi Dairesi üzerinden “Kira Bildirim Formu” doldurarak, ödedikleri kira bedellerini sisteme kaydedebilir. Bu uygulama, kira gelirlerinin denetimini artırarak vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor.

Yurt Dışında Yaşayan Mülk Sahipleri İçin Beyanname Süreci

Türkiye’de gayrimenkulü olup yurt dışında yaşayan vatandaşlar, dar mükellef statüsünde vergiye tabi tutuluyor.

e-Devlet şifresi veya

veya “Hazır Beyan Sistemi” mobil uygulaması kullanılarak kira geliri beyannamesi online olarak sunulabiliyor.

Beyanname Vermeyenler İçin Cezai İşlem Uygulanacak

Vergi dairesi tarafından yapılan denetimlerde, kira geliri beyanında bulunmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi durumunda ceza kesilecek.

Yanlış veya eksik beyanda bulunulması halinde vergi ziyaı cezası uygulanabilecek.

BEYANNAME VERMEYİ UNUTMAYIN!

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin, 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında beyannamelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekiyor. Vergi cezalarından kaçınmak için beyan sürecini takip etmek ve ödemeleri zamanında yapmak büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com