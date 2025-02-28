DOĞU PERİNÇEK: PKK’NIN SONU YAKIN!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısını değerlendirdi. Perinçek, bu gelişmenin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türk milletinin terörle mücadelesindeki başarısının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Öcalan PKK’nın Feshedilmesi Gerektiğini Söyledi

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti aracılığıyla yaptığı açıklamada, PKK’nın misyonunu tamamladığını ve feshedilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamasında “PKK, anlamını yitirmiştir ve benzeri örgütler gibi varlığını sonlandırmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Bu çağrı, Türkiye’de ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, PKK’nın tamamen silah bırakıp bırakmayacağı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Doğu Perinçek’ten Açıklama: “Türk Ordusunun Zaferi”

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yaptığı değerlendirmede, Öcalan’ın bu açıklamasının Türkiye’nin terörle mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

“PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki gelişmeler, Türk milletinin ve ordusunun büyük bir başarısıdır. Bu süreci doğru yönetmek ve PKK’nın tamamen yok olmasını sağlamak önemlidir.”

Perinçek, PKK’nın varlığını sona erdirme sürecinde Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail PKK’nın Silah Bırakmasını İstemiyor mu?

Doğu Perinçek, ABD ve İsrail’in PKK’nın silah bırakmasını istemeyen aktörler olduğunu ifade etti. PKK’nın ABD’nin kara gücü olarak faaliyet gösterdiğini söyleyen Perinçek, Öcalan’ın çağrısının uluslararası dengeleri nasıl etkileyeceğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

“PKK’nın asıl patronu Amerika’dır. ABD ve İsrail’in bu gelişmelere nasıl tepki vereceği önemlidir. Türkiye, PKK’nın tamamen ortadan kaldırılması için mücadelesine devam etmelidir.”

TSK’nın Terörle Mücadeledeki Başarısı

Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllardır süren mücadelesinin bu süreci hızlandırdığını belirterek, Türkiye’nin terörle mücadelede attığı adımların sonuç verdiğini ifade etti.

“Türk Ordusu, binlerce şehit vererek bu noktaya ulaştı. Öcalan’ın açıklamaları, aslında Türk devletinin ve ordusunun terörle mücadeledeki başarısını tescil ediyor.”

Perinçek, Türkiye’nin terörle mücadelede zafer kazandığını ancak sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Terörle Mücadelede Gelecek Planı

Öcalan’ın yaptığı çağrı, PKK’nın gerçekten silah bırakıp bırakmayacağı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği sorularını gündeme taşıdı. Doğu Perinçek’e göre, Türkiye bu süreci kararlı ve dikkatli yönetmeli, PKK’nın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır.

“Örgütün tamamen silah bırakması için Türkiye, güvenlik güçleriyle, istihbarat birimleriyle ve diplomatik adımlarıyla bu süreci yönlendirmelidir.”

PKK BİTİYOR MU?

Doğu Perinçek’in açıklamaları, terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına gelindiğini gösteriyor. Öcalan’ın çağrısı, PKK’nın tamamen feshedilip feshedilmeyeceği konusunda soru işaretleri doğururken, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin bölgesel güvenlik politikalarını ve uluslararası ilişkilerini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com