Bilim Kurulu Üyesi’nden yeni varyant uyarısı. Bu belirtiler varsa hemen hastaneye koşun

Bilim Kurulu üyesi Alper Şener, pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimali yüksek olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.