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Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi! ‘Sosyalistti’ çıkışı sinirlendirdi!

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi! ‘Sosyalistti’ çıkışı sinirlendirdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Şubat 2024 - 15:18

Zafer Partisi’nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu’nun Sinan Oğan hakkındaki sözleri yepyeni ve hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Oğan için “Onu tanıdığımda sosyalistti” diyen Karamahmutoğlu’na Oğan sert ve uzun bir yanıt verdi, “HDP ile kol kola girmek mi milliyetçilik, ülkücülük?” dedi ve Karamahmutoğlu’nun Zafer Partisi’ne oy vermediğini öne sürdü. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer ise Oğan’a tek kelimelik yanıtıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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