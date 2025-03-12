KILIÇDAROĞLU’NDAN TEKİN’E SERT MESAJ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulisleri yeniden hareketlendi. Parti içinde uzun süredir devam eden liderlik tartışmaları ve değişim talepleri sıcaklığını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin arasında geçtiği iddia edilen kritik diyalog gün yüzüne çıktı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEKİN’E DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Parti kulislerine sızan bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Gürsel Tekin ile yaptığı özel görüşmede, “Partide değişim isteyenlerin niyetini ve amacını iyi biliyorum” diyerek, parti içinde kendisine karşı yürütülen muhalefete açık mesaj verdi.

“ZAMANLAMA MANİDAR”

Kılıçdaroğlu’nun Tekin’e, “Seçimden sonra herkesin niyeti ortaya çıktı, partiyi yıpratmak için adım atanları görüyorum” dediği öne sürülürken, bu sözlerin parti içinde yeni bir kırılmaya yol açabileceği belirtiliyor. Özellikle yerel seçimlere giderken CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları ve ekip çatışmaları yeniden gündeme geldi.

GÜRSEL TEKİN’İN TEPKİSİ: “PARTİDE DEĞİŞİM KAÇINILMAZ”

Öte yandan Gürsel Tekin’in, Kılıçdaroğlu’na “Partide değişim kaçınılmaz, tabanın beklentisini göz ardı edemeyiz” dediği de kulislere yansıyan iddialar arasında. Tekin’in bu sözlerinin, parti yönetiminde köklü değişim isteyenler adına bir duruş sergilediği yorumları yapılıyor.

CHP’DE YENİ KRİZ Mİ?

Kılıçdaroğlu ve Tekin arasında geçen bu konuşmanın kamuoyuna yansımasıyla birlikte, CHP’de yeni bir iç kriz yaşanabileceği konuşuluyor. Parti içinde “değişimciler” ve “genel merkezciler” olarak ikiye ayrılan kanatlar arasındaki gerilimin, önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

TARAFLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şu ana kadar ne Kılıçdaroğlu ne de Gürsel Tekin’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak CHP tabanı ve kamuoyu, bu gelişmenin partinin geleceğine nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

SONUÇ: CHP’DE FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

CHP kulislerinde dillendirilen Kılıçdaroğlu-Tekin görüşmesi, liderlik yarışının ve değişim tartışmalarının yeniden alevlenmesine yol açabilir. Yerel seçimler öncesi parti içinde yaşanacak gelişmeler, CHP’nin seçim stratejisini ve kamuoyu algısını doğrudan etkileyebilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com