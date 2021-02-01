İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas’a izleyen İbrahim Tatlıses, genç oyuncu hakkında, “Vay benim AZİZ kardeşim bitirdin beni be bitirdin arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan Ricamdır Aziz’de oynayan EFNAN kızımı örnek alsınlar oralarıyla buralarıyla oynamasınlar bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşALLAH efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır bütün ekibi YÜREKTEN tebrik ediyor ve alkışlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.