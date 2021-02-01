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İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı
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04 Aralık 2021 - 14:10

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgüler yağdırdığı Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 1

Kadrosunda Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Efnan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Simay Barlas, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 2

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Barlas’a izleyen İbrahim Tatlıses, genç oyuncu hakkında, “Vay benim AZİZ kardeşim bitirdin beni be bitirdin arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan Ricamdır Aziz’de oynayan EFNAN kızımı örnek alsınlar oralarıyla buralarıyla oynamasınlar bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşALLAH efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır bütün ekibi YÜREKTEN tebrik ediyor ve alkışlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 3

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 4

Barlas’ın aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 5

İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, şimdilerde Aziz’de canlandırdığı Efnan karakteriyle adından söz ettiriyor.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 6

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Balas’ın özel hayatı da merak edilip araştırılıyor.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 7

5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak ediliyor.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 8

Barlas’ın bir dönem aynı dizide rol aldığı eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 9

Genç oyuncu bir dönem dizideki rol arkadaşı İdris Nebi Taşkan’la sevgiliydi.

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 10
İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 11

Simay Barlas, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 12
İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 13

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 14

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 17

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 22

İbrahim Tatlıses övgüler yağdırmıştı! Simay Barlas’ın eski sevgilisi kendisinden ünlü çıktı - Sayfa 24

 

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