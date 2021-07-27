Eshta ”Türkiye’de Dans Etmeyi Bilmiyorlar”

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Türkiye’de dans etmeyi bilmiyorlar

Rus oryantal Eshta dünyanın bir çok ülkesinde dans etiğini söyledi..

Eshta Çin’de Covid-19 hastalığı çıktığında İstanbul’a gelip bir daha dönmeyen güzel dansçı Türk meslektaşlarını eleştirdi.

Rusya dans eğitimini aldıktan sonra Çin ve Avrupa’nın bir çok kentinde dans ederek para

kazanan Rus dansçı İstanbul eğlence sektöründe aranan dansçı oldu.

hocalarım aldığım dans dersleri classic oryantal, modern oriental,shaabi, mahraganat, khaleje,ıragi dans derslerin aldım bunları

çok iyi biliyorum.

28 yasındaki dansçı Çin de görünen bu kötü hastalıktan kaçarken İstanbul’da hiç bir vaka olmadığı

için İstanbul’u çok merak ettiği için ülkemize gelip bir daha dönmek istemediğinin belirti. Türkiye’yi

çok sevdiğini belirten Eshta dans etmeyi çok seviyorum hocalarımdan

modern oryantal Mısır Oryantal’ı öğrendim Çin de düzenlenen oryantal kraliçe yarışmasında

birinci oldum para ödülü vardı onu kazandım.

Çok Savruk Oynuyorlar

oryantal dans cilveli bir danstır. Türkiye bir çok arkadaşımla birlikte dans ettik onlar düz

bakıyorlar dans ederken senin izleyenlerin gözlerine bakarak dans etmek lazım ben bunu

yaptığım için beğeniliyorum.

Menajerliğimi yapan By Kadir Mıhçı ile anlaştım birlikte çalıştık bir çok davetlerde istenilen dansçı

olduğunu belirtti.

İstanbul ve Türkleri çok sevdiğini söyleyen Rus oryantal Türkiye’nin tarihi yerlerin çok gezmek

istiyorum en yakın zamanda her yerin gezeceğini belirtti.