Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron’a karşı denemeyi planlıyor.