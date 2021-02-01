Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı
2 views
03 Aralık 2021 - 12:16

Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı

 

 

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden koronavirüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
 

Güney Afrika’dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, ‘Omicron’ olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.
 

Zira bilim insanlarının Omicron’un daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyon belirlemişti.
 

Ancak peş peşe gelen açıklamalar ile dünya rahat bir nefes aldı. DSÖ’den gelen son açıklama ile BioNTech CEO’su Uğur Şahin haklı çıktı.
 

Şahin, The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söylemiş ve aşılar ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanıştı.
 

Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etmişti.
 

DSÖ sözcüsü, erken verilerin Omicron’un insanları enfekte etmede Delta’dan daha yetenekli olduğunu gösterdiğini söyledi.
 

Ancak mevcut aşıların hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede daha az etkili olacağına dair bir işaret bulunmuyor.
İSRAİLDEN FLAŞ AÇIKLAMA 

İSRAİL’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Omicron vakalarının çoğunun ‘hafif’ olduğunu bilgisinin de yer aldığı açıklamayı destekleyen sonuçlar İsrail’den geldi.
 

İsrailli yetkililer son 6 ay içinde iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin yeni varyanta karşı korunduğunu duyurdu.
 

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz konu ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Son 6 ayda iki doz aşı olanlar Omicron varyantına karşı korunuyor’ dedi.
 

Önümüzdeki günlerde aşının yeni varyanta karşı koruma etkisi ile ilgili daha doğru bilgilere ulaşacaklarını belirten Horowitz ‘umutluyuz’ dedi.
YÜZDE 90 KORUYOR İDDİASI 

‘YÜZDE 90 KORUYOR’ İDDİASI

İsrail medyası ise ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantının bulaşmasını yüzde 90 oranında azalttığını öne sürdü.
PFIZERDAN YENİ AŞI KARARI 

PFIZER’DAN YENİ AŞI KARARI

Öte yandan BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO’su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.
 

Pfizer CEO’su CNBC’ye verdiği demeçte ‘Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk’ ifadelerine yer verdi.
 

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron’a karşı denemeyi planlıyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektilerÜnlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemediInstagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
Evli sporcu güzel spikeri Rahat BırakmıyorEvli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun süper minisiyle nefes kesti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncudan tektaşlı paylaşım! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı! Ne yapacağını bilemedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evli sporcu güzel spikeri Rahat Bırakmıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Uğur Şahin haklı çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Enflasyon rakamları açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı… Dikkat: Kuvvetli olacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Güle Güle EnginAralık 2, 2021-5:20 pm
Erdoğan ile Fahrettin Koca arasında kameralar önünde dikkat çeken diyalog! ‘Sen ne söyledin şimdi?’Aralık 2, 2021-2:40 pm
Muhalefetten Erdoğan’a Dolar Tepkisi: Konuşma ArtıkAralık 1, 2021-4:57 pm
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den Omicron Açıklaması: Aşı KoruyorAralık 1, 2021-4:40 pm
Bülent Arınç Ahmet Hakan’ı Yerin Dibine Soktu: Entel Maganda…Aralık 1, 2021-4:34 pm
Sıla’nın şarkıcı kuzeninden olay sözlerAralık 1, 2021-4:25 pm
Kadir İnanır’dan haber var!Aralık 1, 2021-4:22 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !