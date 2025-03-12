MHP’DEN FLAŞ KARAR: CHP İLE GÖRÜŞME YOK!

Siyasi kulisleri sarsan yeni bir gelişmeyle, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu. MHP’nin aldığı bu karar, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

MHP’DEN NET MESAJ: “CHP İLE MASAYA OTURMAYACAĞIZ”

MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, parti yönetimi CHP ile hiçbir zeminde ve konuda görüşme yapılmaması yönünde karar aldı. Parti yetkilileri, “CHP’nin son dönemdeki politikaları ve söylemleriyle milli menfaatlere zarar verdiğini” öne sürerek, CHP ile ortak bir siyasi zeminin kalmadığını ifade etti.

“CHP MİLLİ DEĞERLERLE TERS DÜŞÜYOR”

MHP’li kaynaklar, “CHP’nin izlediği politikalar, özellikle milli meselelerde Türkiye’nin çıkarlarıyla uyuşmuyor. Bu şartlar altında diyalog zemini kalmamıştır” dedi. Özellikle terörle mücadele, dış politika ve anayasa tartışmaları gibi konularda CHP’nin tavrını eleştiren MHP, bu tavırları nedeniyle CHP ile tüm kapıları kapattığını ilan etti.

CUMHUR İTTİFAKI CEPHESİNDE KENETLENME MESAJI

MHP’nin bu hamlesi, Cumhur İttifakı’na olan bağlılığını güçlendirme ve ittifak dışındaki partilere mesafe koyma adımı olarak değerlendiriliyor. Parti kaynakları, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın yanında durmaya devam edeceğiz” açıklamasıyla AK Parti ile iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

CHP’DEN YANIT BEKLENİYOR

MHP’nin aldığı bu karar sonrası CHP kanadından gelecek olası açıklamalar merak konusu oldu. CHP’nin nasıl bir yanıt vereceği, muhalefet cephesindeki dengeleri nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Siyasi gözlemciler, MHP’nin CHP ile diyaloğu tamamen kesme kararının, Türkiye’deki siyasi dengeyi etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle anayasa değişikliği, yeni yasama dönemi ve yerel seçim hazırlıkları sürecinde muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerin daha da sertleşebileceği yorumları yapılıyor.

SİYASETTE YENİ GERİLİM DÖNEMİ

MHP’nin CHP ile masaya oturmama kararı, Türkiye siyasetinde yeni bir gerilim ve kutuplaşma döneminin kapısını aralayabilir. Önümüzdeki süreçte hem Meclis çalışmaları hem de siyasi söylemler açısından daha sert bir atmosfer bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com