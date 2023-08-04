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Kerem Ökten en berbat 2 geceye hazır olun diyerek tarih verdi

Kerem Ökten en berbat 2 geceye hazır olun diyerek tarih verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ağustos 2023 - 14:30

Güneşten kerteriz alan adam Kerem Ökten, “En berbat iki geceye hazır olun” diyerek uyarılarda bulundu.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan ”Eyyam-ı Bahur” sıcakları bunaltmaya devam ediyor.

Termometreler yüksek derecelerde yüzerken uzmanlarda art arda uyarıyor. Bunlardan biri de Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten. Ökten sosyal medya hesabından vatandaşlara hava durumu hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, “En berbat iki geceye hazır olun” dedi.

Ökten Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki iki gece nem oranının çok yüksek olacağını söyledi.

Kerem Ökten, paylaşımında “En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…” ifadelerini kullandı.

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BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır’ın güney, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin tahminine göre, İstanbul’da bugün hava sıcaklığının en yüksek 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Saat 09.00 ile 12.00 arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi görmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının perşembe günü daha da artması bekleniyor.

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