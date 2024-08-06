Erdoğan’dan Instagram açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram’a getirilen erişim engeli sonrası ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya şirketlerinin katliam destekçiliği yaptığını belirten Erdoğan, “Hassasiyetlere saygı gösterilirse sorun çözülür” dedi.

Erdoğan, “Amerika ve Avrupa’daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Haniye için yas ilan edilmesini eleştirenlere “Cibilliyeti bozuk” dedi.

Erdoğan’ın AKP’nin İnsan Hakları Eğitim Programı’nda yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

“Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz.

Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız.

Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz.”

INSTAGRAM AÇIKLAMASI

“Burada şirketlerin tavrı kadar ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Klavye ve ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikayet sırasına giriyorlar. Sosyal medya şirketleri katliam destekçiliği yapmaya başladılar.

Amerika ve Avrupa’daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar.

Türkiye’nin haklı talepleri karşılanırsa mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir. “