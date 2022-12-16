Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

HÜLYA AVŞAR’A ’AZGIN DİŞİ’ BENZETMESİ ÜNLÜ İSMİ KIZDIRDI!

HÜLYA AVŞAR’A ’AZGIN DİŞİ’ BENZETMESİ ÜNLÜ İSMİ KIZDIRDI!
3 views
16 Aralık 2022 - 16:07

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan porno açıklamasıyla gündeme gelmişti. “Türkiye’de her gün değil her saat değil her 1 dakikada 2 milyon tıklama yapılıyor. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerin başında dindarlığıyla mütemayiz olan Konya gelmektedir” diyerek tepki çeken ilahiyatçı son şarkısından soyunan Hülya Avşar hakkında şoke eden bir yorumda bulundu.

Demircan, Hülya Avşar’ın klibiyle ilgili “Bir kadın anadan doğma kameralar önünde soyunur, milyonlara ulaşacak şekilde görüntü verirse, o kadınlığın bütün anlamını yitirmiş, azgın bir dişi demektir” dedi.

DENİZ AKKAYA ÇOK KIZDI

Deniz Akkaya ise ilahiyatçının bu sözleriyle çılgına döndü. Ünlü manken paylaşımında “Ülkenin ahlakını sanatçılar üzerinden belirleme çabanız yersiz. Sen bir kadınla ilgili nasıl böyle konuşursun önce bir kendine destur çek” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu davasının hakimi hakkında flaş iddia! Cinsel taciz suçundan soruşturma geçirmiş!İmamoğlu davasının hakimi hakkında flaş iddia! Cinsel taciz suçundan soruşturma geçirmiş!
Ünlü isimlere ‘örtülü reklam’ cezası yağdıÜnlü isimlere ‘örtülü reklam’ cezası yağdı
Bakan Soylu açıkladı! Bombalı saldırı düzenleyen kişi kim çıktı?Bakan Soylu açıkladı! Bombalı saldırı düzenleyen kişi kim çıktı?
İstanbul Levent’te AVM yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!İstanbul Levent’te AVM yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!
Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! Hepsine fark attı…Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! Hepsine fark attı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÜNLÜ İSİMLERDEN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK: HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK KARARINA TEPKİ YAĞDI!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HÜLYA AVŞAR’A ’AZGIN DİŞİ’ BENZETMESİ ÜNLÜ İSMİ KIZDIRDI!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’a kar geliyor! Tarih belli oldu: Günlerce sürecek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu davasının hakimi hakkında flaş iddia! Cinsel taciz suçundan soruşturma geçirmiş!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimlere ‘örtülü reklam’ cezası yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Soylu açıkladı! Bombalı saldırı düzenleyen kişi kim çıktı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Levent’te AVM yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzinden sonra motorine de zam geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu… Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıAralık 15, 2022-3:32 pm
Antalya’da sel felaketi! İki ilçe sular altındaAralık 12, 2022-4:20 pm
Ünlü Modacı Nilgün Yaylım’ın Erkek Modeli KimAralık 12, 2022-2:17 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !