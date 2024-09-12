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MSB’den Teğmenler açıklaması!

MSB’den Teğmenler açıklaması!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2024 - 17:29

Milli Savunma Bakanlığı’ndan kılıç çeken teğmenlerle ilgili açıklama geldi. MSB Kaynakları, “İncelemelerimiz sürüyor. TSK olaylara disiplin gözüyle bakıyor” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Bakanlık yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olaylara disiplin anlayışı içinde yaklaştığını ve işlemleri hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirdiğini vurguladı. İnceleme sonucunda disiplin mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada “TSK olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ABD VE GKRY ANLAŞMASI

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşması kınandı. Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve huzurunu koruma kararlılığı vurgulandı ve ABD’nin tarafsız tutumunun gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

10 Eylül 2024 tarihinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Metni ile savunma alanında işbirliği, terör örgütlerine karşı ortak mücadele ve askeri eğitim ve tatbikatlar konularında işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bir sonraki Savunma Bakanları toplantısının 2025 yılında Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı.

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