7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim…

TRT 1’in efsaneleşmiş dizilerinden 7 Numara’nın oyuncularının yıllar içindeki değişimi çok konuşuluyor. ‘Rüya’ karakterine hayat veren Nuray Uslu’nun değişimi ise ‘yok artık’ dedirtti.

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 numara dizisi hala hafızlarda yerini koruyor. Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

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Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.

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Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler.

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Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar.

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Fakat bakkal Vahit’in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul’a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!

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Öğrenci ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan 7 Numara günümüzde hala hatırlanıyor.

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Bunun sebebi senaryosunun yanı sıra oyuncularının da başarısından kaynaklı.

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7 Numara’nın başrolünü; Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Olgun Şimşek, Tuba Erdem, Nuray Uslu, Ayça Mutlugil, Gülden Güney, Volkan Girgin, Okan Selvi, Özlem Türkad gibi oyuncular paylaştı.

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Üzerinden yıllar geçse de unutulmayan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oldu.

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7 Numara’nın Rüya’sı duygusallığın kitabını yazmıştı, en ufacık şeyde gözlerinden yaşlar süzülüverirdi.

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Rüya karakteri diğer karakterler kadar çok sevildi. Öyle ki 7 Numara’nın senaryosunu da Nuray Uslu kaleme aldı.

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Sarı saçları ve komik duygusallığı ile izleyicinin gönlünü fetheden Rüya’yı Nuray Uslu canlandırdı.

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NURAY USLU KİMDİR? Nuray Uslu 1 Mart 1977’de İzmir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu.

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1994 yılından beri oyunculuk ve senaryo yazımı alanlarında profesyonelleşti. Tiyatro sahnesinde ise, Dram-art “Kadınlar Savaşı Yitirdi”, Kabare Taksim “Havadan Sudan”, Ayna Çocuk Tiyatrosu ve Elele Çocuk Tiyatrosu ile yer aldığı oyunları mevcut.

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Tiyatro Kılçık ile Düğünde Panik isimli yeni sezon oyununda yer alıyor.

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TV DİZİLERİ 1994: Şehnaz Tango (Zeynep) 1995: Sahte Dünyalar 1998: Ruhsar (Konuk) 2000-03: Yedi Numara (Rüya Uslu) 2005: Çeşm-i Bülbül 2006: Binbir Gece (1. Sezon “Sevgi”) 2008: Üvey Aile (Ani)

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SENARYO 2000-03: Yedi Numara 2002: Kısa Devre 2004: Sahra 2006-11: Doktorlar (4. Sezon) 2012: 2 Yaka Bir İsmail 2014: Kocamın Ailesi 2016: Aşk Laftan Anlamaz

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İşte Nuray Uslu’nun şimdiki hali…

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