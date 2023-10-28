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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim…

7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2023 - 16:24

TRT 1’in efsaneleşmiş dizilerinden 7 Numara’nın oyuncularının yıllar içindeki değişimi çok konuşuluyor. ‘Rüya’ karakterine hayat veren Nuray Uslu’nun değişimi ise ‘yok artık’ dedirtti.

7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 1

2000-2003 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 7 numara dizisi hala hafızlarda yerini koruyor.

Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 2

Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 3

Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 4

Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 5

Fakat bakkal Vahit’in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul’a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 6

Öğrenci ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan 7 Numara günümüzde hala hatırlanıyor.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 7

Bunun sebebi senaryosunun yanı sıra oyuncularının da başarısından kaynaklı.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 8

7 Numara’nın başrolünü; Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Olgun Şimşek, Tuba Erdem, Nuray Uslu, Ayça Mutlugil, Gülden Güney, Volkan Girgin, Okan Selvi, Özlem Türkad gibi oyuncular paylaştı.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 9

Üzerinden yıllar geçse de unutulmayan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oldu.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 10

7 Numara’nın Rüya’sı duygusallığın kitabını yazmıştı, en ufacık şeyde gözlerinden yaşlar süzülüverirdi.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 11

Rüya karakteri diğer karakterler kadar çok sevildi. Öyle ki 7 Numara’nın senaryosunu da Nuray Uslu kaleme aldı.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 12

Sarı saçları ve komik duygusallığı ile izleyicinin gönlünü fetheden Rüya’yı Nuray Uslu canlandırdı.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 13

NURAY USLU KİMDİR?

Nuray Uslu 1 Mart 1977’de İzmir’de doğdu.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 14

1994 yılından beri oyunculuk ve senaryo yazımı alanlarında profesyonelleşti.

Tiyatro sahnesinde ise, Dram-art “Kadınlar Savaşı Yitirdi”, Kabare Taksim “Havadan Sudan”, Ayna Çocuk Tiyatrosu ve Elele Çocuk Tiyatrosu ile yer aldığı oyunları mevcut.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 15

Tiyatro Kılçık ile Düğünde Panik isimli yeni sezon oyununda yer alıyor.

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 16

TV DİZİLERİ

1994: Şehnaz Tango (Zeynep)

1995: Sahte Dünyalar

1998: Ruhsar (Konuk)

2000-03: Yedi Numara (Rüya Uslu)

2005: Çeşm-i Bülbül

2006: Binbir Gece (1. Sezon “Sevgi”)

2008: Üvey Aile (Ani)

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 17

SENARYO

2000-03: Yedi Numara

2002: Kısa Devre

2004: Sahra

2006-11: Doktorlar (4. Sezon)

2012: 2 Yaka Bir İsmail

2014: Kocamın Ailesi

2016: Aşk Laftan Anlamaz

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 18

İşte Nuray Uslu’nun şimdiki hali…

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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 19
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 20
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 21
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 22
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 23
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 24
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 25
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 26
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 27
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 28
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 29
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 30
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 31
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 32
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 33
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 34
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7 Numara’nın ‘Rüya’sını görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim… - Sayfa 35

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