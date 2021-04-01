Yaz ayının büyük bölümünü sevgilisi Sezer Dermenci ile İzmir’de geçiren ve kalan zamanında yoğun iş temposundan dolayı sık sık İstanbul’a gelen Ivana Sert, Çeşme’de tatil yapıyor.

2011 yılında sona eren Yurdal Sert ile evliliğinden Ateş adında bir oğulları olan Ivana Sert, önceki gün bir beach’te görüntülendi.

41 yaşındaki ünlü modacı, bir arkadaşı ile beraber beach’e gelir gelmez şezlonga oturup hazırlandıktan sonra denize girdi.

Arkadaşı ile yüzdükten sonra denizden çıkan Ivana Sert, beach’in kumlarına uzanıp, uzun süre sohbet etti.

Daha fazla sıcak havaya dayanamayan Ivana Sert, bu kez tek başına kendini Ege’nin serin sularına bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda kasımda nikah masasına oturmayı planladığını açıklayan Ivana Sert, duşunu aldıktan sonra şezlonguna geçerek güneşlendi.