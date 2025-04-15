DEFNE SAMYELİ’NİN KIZI DERİN TALU’DAN OLAY SURVIVOR İTİRAFI!

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, son dönemde dikkat çekici açıklamalarıyla gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan Talu, şimdi de Survivor itirafıyla şaşırttı. Genç isim, 2021 yılında Acun Ilıcalı ile görüşerek Survivor’a katılma konusunda ciddi bir adım atmış. Ancak, verdiği yanıtla yarışmanın kapılarını kendisi kapatmış. “HİÇ SURVIVOR İZLEMEMİŞİM” TikTok hesabında yaptığı açıklamada, Derin Talu Survivor’a katılma sürecini anlattı. Talu, “Ben az kalsın Survivor’a katılıyordum. 2021’de kafama taktım, katılacağım diye. Annemler konuştu, ünlülerden katılacaktım” diyerek o dönemde yaşanan süreci paylaştı. Ancak Acun Ilıcalı ile görüşmeye gittiğinde, kendisine “Survivor’ı izledin mi?” diye sorulduğunu ve “Hayır, hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum” cevabını verdiğini belirtti. Talu, yarışma hakkında hiç bilgi sahibi olmadan katılmak istemesinin ardından Acun Ilıcalı’nın kendisini uyardığını açıkladı. “BAŞINA BİR ŞEY GELİR” DİYE UYARILDI Derin Talu, Survivor’ın zorlu koşulları hakkında bilgi sahibi olmadığını kabul ederek, “Onlar da ‘Başına bir şey gelir’ dedi. ‘En kötü ilk bölümde atılırım’ dedim” şeklinde esprili bir şekilde o anı anlattı. Ancak Acun Ilıcalı’nın, “Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı?” sorusuna karşılık, Talu’nun hazırlıksız olduğunu belirtmesi üzerine, kendisini yarışmaya dahil etmeme kararı alındığını söyledi. SURVIVOR MACERASI KAPANDI Derin Talu, sonunda Survivor’a katılmama kararı aldığını ve belki ilerleyen zamanlarda katılabileceğini belirtti. Ancak o dönem için, Survivor’a katılma hayalini sonlandırdığını dile getirdi.Kaynak: www.medyaradar.net