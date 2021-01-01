Açıklama Yapmak Zorunda Değilim !

Demet Özdemir ablasıyla arasının açık olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, geçtiğimiz ay Yalçın Kale ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu ablasının düğününe katılmadı. Demet Özdemir’in Çeşme’deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtildi. Fakat bu açıklamaya rağmen iki kardeşin aralarının açık olduğu yönünde iddialar da gündeme geldi.

DEMET ÖZDEMİR’DEN YANIT GELDİ

Bu iddiaya Demet Özdemir’den yanıt gecikmedi. Ablasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’a yükleyen güzel oyuncu, “Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…” diyerek iddiaları yalanladı.