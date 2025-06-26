Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram’dan yaptığı açıklamada ayrılığı dostça noktalayacaklarını vurgulayan Mola, şu ifadeleri kullandı:

Ezgi Mola, sürecin dostane biçimde ilerleyeceğini belirterek “Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın” diyerek kamuoyuna da hassasiyet çağrısında bulundu.