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HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Instagram’dan yaptığı açıklamada ayrılığı dostça noktalayacaklarını vurgulayan Mola, şu ifadeleri kullandı:

“2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can… Onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Ezgi Mola, sürecin dostane biçimde ilerleyeceğini belirterek “Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın” diyerek kamuoyuna da hassasiyet çağrısında bulundu.

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