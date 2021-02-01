Kaset Skandalı Başbakanı Koltuğundan Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, hakkında çıkan ‘müstehcen’ videonun ardından siyasetten çekilme kararı aldı.

KKTC’de siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan, kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırıldı.

Videoda yer alan Başbakan Ersan Saner siyaseti bırakma kararı aldı. Saner’in, görüntülerin yayınlanması sonrası, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 30-31 Ekim’deki kurultayında yeniden aday olmayacağı belirtiliyor.

‘RESMİ İZİN KULLANACAK’

Kıbrıs Türk medyasındaki haberlere göre Saner, UBP’deki kurultay sürecinden ve aktif siyasetten çekilecek. Kıbrıs gazetesi ilgili haberinde, “Başbakan Ersan Saner, dün akşam patlak veren video skandalının ardından, siyasetten çekilme kararı aldı. İstifa yazısı hazırlanan Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıkta, hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor” ifadeleri kullanıldı.

‘İSTİFA İÇİN BÜYÜK BASKI YAPILDI’

Gazeteye göre, “genel başkanlık görevinden istifa etmesi, genel başkan adaylığından çekilmesi ve başbakanlık görevinden hukuken kriz yaşanmaması için izine ayrılması konusunda Ersan Saner’e büyük baskı yapıldı ve telkinde bulunuldu.

Saner’e en yakın kişiler bile söz konusu video olayından sonra başkanlıkta ve genel başkan adaylığında ısrar etmesinin UBP’yi de yaralayacağı ve geri dönülmez tahribatlar yaratacağı üzerinde durdu.”