İbrahim Selim’den Dısney’e tarihi ayar!

Atatürk dizisi kararı nedeniyle günlerdir tepkilerin odağında olan Disney Plus’a bir cevap da İbrahim Selim’den geldi. Ünlü oyuncu adeta tarihi bir ayar vererek, ‘Size Atatürk’ün kurduğu ülkede yürütmeye heveslendiğiniz yayın hayatınızda başarılar dilemeyi çok isterdik ama üzgünüm, sanırım bir daha görüşmemek üzere vedalaşacağız’ dedi.
Disney Plus, ani bir şekilde yerli içerikleri kaldıracağını açıklamış, gelen tepkiler üzerine buna Atatürk dizisinin dahil olmadığını açıklamıştı.
Disney, 29 Ekim’de yayımlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini, söylemlerinin aksine iptal etti.
Üstüne üslük, Ermeni lobisinin baskısı neticesinde böyle bir karar verildiğinin öğrenilmesi, Atatürk’ü seven herkesin tepkisini çekti.
Pek çok kişi Dİsney Plus üyeliğini iptal ederken, Atatürk sevgisiyle bilinen isimlerden hiç ses çıkmadı.
Bazı ünlü isimler direkt olarak Disney’i hedef almadan Atatürk fotoğrafı paylaşırken, kimileri tamamen sessiz kaldı.
Özellikle Hazal Kaya ve Birce Akalay’ın muhabirlerin ‘Atatürk dizisi’ sorularına verdiği cevaplar halktan büyük tepki gördü.
‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ isimli programın sunucusu, oyuncu İbrahim Selim ise, tatilden çektiği ‘Serbest Vuruş’ta Disney Plus’a tarihi bir ayar verdi.
Ünlü oyuncu, “Zaten yayın politikanızın içinde bu denli korkakça bir damarınız halihazırda vardıysa en son hayatını çekmeniz gereken insanlardan biri Atatürk’tür. Şunu unutmayın, Atatürk sizin çekeceğiniz diziyle ne yücelir ne de yerilir!” dedi ve ekledi:
O zaten kendi özgürlük mücadelesini yürüten, ezilen ama özgürlüğünden vazgeçmektense hayatından vazgeçmeye hazır, her ulusun ve insanın ilham kaynağı olan isimler üstü bir isim. Size Atatürk’ün kurduğu ülkede yürütmeye heveslendiğiniz yayın hayatınızda başarılar dilemeyi çok isterdik ama üzgünüm, sanırım bir daha görüşmemek üzere vedalaşacağız.