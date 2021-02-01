Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Facebook İsmini Değiştiriyor

Facebook İsmini Değiştiriyor
3 views
20 Ekim 2021 - 15:44
Son dönemde birçok skandal ve ifşanın ortasında kalan ve kamuoyunu tatmin edemeyen açıklamalarda bulunan Facebook ismini değiştirme kararı aldı.

Son günlerde skandallarla anılan Facebook şirketinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Facebook çatı şirketinin adını değiştireceğini planladığı belirtildi.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook isim değişikliği sonucu kötü giden imajını toparlanacağını düşünüyor.

FACEBOOK YENİ İSİMİNİ TOPLANTIDA DUYURACAK

Bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus’u da barındıran şirketin aynı isimle olduğunu hatırlatan medya kuruluşu 28 Ekim’de yapılacak Connect isimli yıllık toplantıda şirketin adının da kamuoyuna duyurulacağı da bildirildi.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da Korkutan PatlamaAnkara’da Korkutan Patlama
UFO Tarafından Takip Edilmiş !UFO Tarafından Takip Edilmiş !
Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !
Dekoltesi Olay OlduDekoltesi Olay Oldu
Annesi de Kızı Kadar İddialıAnnesi de Kızı Kadar İddialı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrencisini Taciz Eden Müdür’den Şok Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’ye Saldıracaklar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Facebook İsmini Değiştiriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Darp Edilen Komşu Herşeyi Anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım Uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da Korkutan Patlama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İddianame’de Volkan Demirel Detayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sette Yeni Kriz Patladı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çakıcı Kılıçdaroğlu’nu Hedef Aldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UFO Tarafından Takip Edilmiş !
SON DAKİKA HABERLERİ
Facebook İsmini DeğiştiriyorEkim 20, 2021-3:44 pm
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım UyarısıEkim 20, 2021-2:51 pm
Ankara’da Korkutan PatlamaEkim 20, 2021-2:44 pm
UFO Tarafından Takip Edilmiş !Ekim 20, 2021-12:32 pm
Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !Ekim 20, 2021-12:11 pm
Dekoltesi Olay OlduEkim 20, 2021-11:53 am
Annesi de Kızı Kadar İddialıEkim 20, 2021-11:26 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !