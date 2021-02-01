Facebook İsmini Değiştiriyor

Son günlerde skandallarla anılan Facebook şirketinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Facebook çatı şirketinin adını değiştireceğini planladığı belirtildi.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook isim değişikliği sonucu kötü giden imajını toparlanacağını düşünüyor.

FACEBOOK YENİ İSİMİNİ TOPLANTIDA DUYURACAK

Bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus’u da barındıran şirketin aynı isimle olduğunu hatırlatan medya kuruluşu 28 Ekim’de yapılacak Connect isimli yıllık toplantıda şirketin adının da kamuoyuna duyurulacağı da bildirildi.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve Alphabet çatı kuruluşu altında çalışmalarına devam etmişti.