ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE OTELLER DOLDU: YILBAŞI REZERVASYONLARINDA YOĞUN TALEP

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun erken açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yılbaşı tatili öncesi yapılan rezervasyonlarla otellerin doluluk oranı %80’i geçti.

SEZON 20 GÜN ERKEN AÇILDI

Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon, kar yağışının erken başlaması ve yapay kar sistemlerinin etkili kullanımı sayesinde yaklaşık 20 gün erken başladı. Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu erken başlangıcın bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirtti. Elcuman, “Sezona bomba gibi girdik. Yaklaşık 5 pistimiz ve tüm yürüyen bantlarımız şu anda aktif. Sezonu erken açmamız, otellerimizin hızla dolmasına neden oldu” dedi.

YILBAŞI İÇİN REZERVASYONLARDA YOĞUNLUK

Yılbaşı tatilini Erciyes’te geçirmek isteyenlerin yoğun talebi dikkat çekiyor. Elcuman, otellerin doluluk oranının hızla arttığını ifade ederek, “Şu an yılbaşı rezervasyonlarımız %80’i geçti. Rezervasyon yapmak isteyenler acele etmeli. Bu yıl otellerdeki doluluk oranlarının geçen seneyi geçeceğine inanıyoruz” dedi.

YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Erciyes Kayak Merkezi sadece yerli değil, yabancı turistler için de cazibe merkezi haline geldi. Özellikle Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hollanda, Finlandiya ve Norveç’ten gelen charter uçuşlarla Erciyes’e ulaşan turist sayısı artış gösteriyor. Elcuman, “Geçen sezon 2,5 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu yıl bu rakamı aşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KARLA DOLU BİR YILBAŞI İÇİN SON ŞANS

Erciyes Kayak Merkezi, sunduğu eşsiz kar manzarası ve modern tesisleriyle yılbaşı tatilinde unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Artan talep nedeniyle rezervasyon yapmayı düşünenlerin bir an önce harekete geçmesi öneriliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com