Buket Aydın’ı Reklam Malzemesi Yaptılar

Emir Sarıgül fırtınalı bir aşk yaşayan önce inkar ederek
magazin basını yakaladıktan sonra z işin de olan Buket
Aydın şimdi Playboy’lar reklam için kolları sıvadılar.
Bir dönem Azeri şarkıcı ile nişanlanıp ayrılan Cem ozan
Torunlar simdi reklam yapmak için Buket Aydın’ seçmiş
Gazetede 300 tane gül gönderdi diye haber yapılmasına
çok kızan sunucu ”Bu gazetecilik değil bunları mahkemeye
vereceğim.” dedi. Magazin muhabirleri bu tür playboy geçinen
kişileri haber yaparak bir şey yaptıklarını zannediyorlar ben
Cem ozan Torunlar’ı tanımıyorum böyle bir gül bana
gelmedi kimsede gönderemez diyerek isyan eden sunucu Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak Moon
Beach’te objektiflere takıldı.
Deniz keyfi yapan Aydın’ın kaldığı otele 300 adet gül geldi.
Herkes çiçekleri Emir Sarıgül’ün yolladığını düşünürken bu
kez güllerin sahibi başkası çıktı.
Aydın’a çiçekli jest yapan kişinin iş adamı Cem Ozan
Torunlar olduğu öğrenildi.