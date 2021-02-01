HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Buket Aydın’ı Reklam Malzemesi Yaptılar

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Buket Aydın’ı Reklam Malzemesi Yaptılar
36 views
16 Temmuz 2021 - 14:42
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Emir Sarıgül fırtınalı bir aşk yaşayan önce inkar ederek
magazin basını yakaladıktan sonra z işin de olan Buket
Aydın şimdi Playboy’lar reklam için kolları sıvadılar.
Bir dönem Azeri şarkıcı ile nişanlanıp ayrılan Cem ozan
Torunlar simdi reklam yapmak için Buket Aydın’ seçmiş
Gazetede 300 tane gül gönderdi diye haber yapılmasına
çok kızan sunucu ”Bu gazetecilik değil bunları mahkemeye
vereceğim.” dedi. Magazin muhabirleri bu tür playboy geçinen
kişileri haber yaparak bir şey yaptıklarını zannediyorlar ben
Cem ozan Torunlar’ı tanımıyorum böyle bir gül bana
gelmedi kimsede gönderemez diyerek isyan eden sunucu Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak Moon
Beach’te objektiflere takıldı.
Deniz keyfi yapan Aydın’ın kaldığı otele 300 adet gül geldi.
Herkes çiçekleri Emir Sarıgül’ün yolladığını düşünürken bu
kez güllerin sahibi başkası çıktı.
Aydın’a çiçekli jest yapan kişinin iş adamı Cem Ozan
Torunlar olduğu öğrenildi.
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekranlara Tekrar Dönüş Yapacak Olan Kurtlar Vadisi Dizisine Büyük ŞokEkranlara Tekrar Dönüş Yapacak Olan Kurtlar Vadisi Dizisine Büyük Şok
Dünyaca Ünlü Platform Paylaştı! 4 Aydaki Büyük Düşüş Dikkat ÇektiDünyaca Ünlü Platform Paylaştı! 4 Aydaki Büyük Düşüş Dikkat Çekti
Ziraat Bankası Çöktü mü?Ziraat Bankası Çöktü mü?
Cumhur İttifakı’nda KrizCumhur İttifakı’nda Kriz
Baykal’dan Erdoğan’ı Kızdıracak Açıklamalar!Baykal’dan Erdoğan’ı Kızdıracak Açıklamalar!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine İbrahim Çelikkol Dahil Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekranlara Tekrar Dönüş Yapacak Olan Kurtlar Vadisi Dizisine Büyük Şok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyaca Ünlü Platform Paylaştı! 4 Aydaki Büyük Düşüş Dikkat Çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ziraat Bankası Çöktü mü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı’nda Kriz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Baykal’dan Erdoğan’ı Kızdıracak Açıklamalar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır’da Deprem Meydana Geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taksim’i Podyuma Çevirdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karara İtiraz Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Aydın’ı Reklam Malzemesi Yaptılar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine İbrahim Çelikkol Dahil OlduTemmuz 16, 2021-3:44 pm
Ekranlara Tekrar Dönüş Yapacak Olan Kurtlar Vadisi Dizisine Büyük ŞokTemmuz 16, 2021-3:40 pm
Ziraat Bankası Çöktü mü?Temmuz 16, 2021-3:28 pm
Diyarbakır’da Deprem Meydana Geldi!Temmuz 16, 2021-3:06 pm
Taksim’i Podyuma ÇevirdilerTemmuz 16, 2021-3:01 pm
Karara İtiraz EttiTemmuz 16, 2021-2:47 pm
Buket Aydın’ı Reklam Malzemesi YaptılarTemmuz 16, 2021-2:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.