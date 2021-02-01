Buket Aydın’ı Reklam Malzemesi Yaptılar

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Emir Sarıgül fırtınalı bir aşk yaşayan önce inkar ederek

magazin basını yakaladıktan sonra z işin de olan Buket

Aydın şimdi Playboy’lar reklam için kolları sıvadılar.

Bir dönem Azeri şarkıcı ile nişanlanıp ayrılan Cem ozan

Torunlar simdi reklam yapmak için Buket Aydın’ seçmiş

Gazetede 300 tane gül gönderdi diye haber yapılmasına

çok kızan sunucu ”Bu gazetecilik değil bunları mahkemeye

vereceğim.” dedi. Magazin muhabirleri bu tür playboy geçinen

kişileri haber yaparak bir şey yaptıklarını zannediyorlar ben

Cem ozan Torunlar’ı tanımıyorum böyle bir gül bana

gelmedi kimsede gönderemez diyerek isyan eden sunucu Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak Moon

Beach’te objektiflere takıldı.