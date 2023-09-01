Gece 4’te dolar vurgununu kim yaptı? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Gecenin 4’ü…Piyasalar kapalı. Dolarda büyük bir düşüş var. Bu durum 29 Ağustos Salı gecesi yaşandı. 26,70’den işlem gören dolar bir anda ne olduysa oldu bir kaç saatliğine çakıldı. Kimse bu duruma anlam veremedi.