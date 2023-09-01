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Gece 4’te dolar vurgununu kim yaptı? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Gece 4’te dolar vurgununu kim yaptı? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Eylül 2023 - 16:20
Gecenin 4’ü…Piyasalar kapalı. Dolarda büyük bir düşüş var. Bu durum 29 Ağustos Salı gecesi yaşandı. 26,70’den işlem gören dolar bir anda ne olduysa oldu bir kaç saatliğine çakıldı. Kimse bu duruma anlam veremedi.

24 Ağustos Perşembe günü politika faizini yüzde 17,50’den yüzde 25’e çıkaran Merkez Bankası, radikal hamleye rağmen dolar kurunda kalıcı düşüşü temin edemedi.Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 25,82 seviyesine kadar düşen dolar, bugün ise 26,70’ten işlem görüyor.

Öte yandan 29 Ağustos Salı gece yarısında olup bitenler de dikkatten kaçmadı. İniş-çıkış hareketi piyasaları dalgalandırdı.

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BİR ANDA 26 TL’YE KADAR GERİLEDİKronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, sığ işlemlerin devamındaki seyrin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Birkaç dakikada dolar/TL vurgunu. 40-50 kuruş aşağıya nasıl indi?” sorusunu yöneltti.

DOLARDA YÖN YUKARI, HER DÜŞÜŞ YENİ ALIM FIRSATIKurun düştüğü seviyeden kimin ya da kimlerin dolar topladığının hep bir sır olarak kalacağına işaret eden Bozkurt olup bitenlerin yanlış verilen ve daha sonra iptal edilen “al ya da sat” talimatı için kullanılan tombul parmak vakası ile izah edilemeyeceğini vurguladı.Bozkurt sadece gece 4’teki iniş-çıkış hareketinin bile doların adil değerinin altında kaldığını göstermeye kâfi geleceğini vurguladı.

Bozkurt, “Ne yaparlarsa yapsınlar yön yukarı. Dolarda kontrollü devalüasyona devam edecekler.” dedi.

“MAL MI GEÇİRİYORSUNUZ O SAATTE?”Bozkurt, “Hacimli piyasalara bir işaretse birileri yine düşükten toplayacak.” ifadelerini kullandı.İktisatçı İris Cibre ise, “Gece 26,18’e kadar hacimli işlem de neyin nesi? Mal mı geçiyorsunuz ne yapıyorsunuz yahu sabahın 4’ünde?” sorusunu yöneltti.

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